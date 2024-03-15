Результат війни в Україні вирішиться вже цієї весни чи влітку — Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні сказав, що результат війни в Україні вирішиться вже цієї весни чи літа. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

За його словами, не можна припиняти допомагати Києву захищатись від російської агресії. Він сказав, що Україна не може чекати, доки відбудуться вибори президента у Сполучених Штатах. За його словами, діяти треба швидко.

«Це правильно для нас. Ми маємо прискоритися. Ми повинні збільшити нашу підтримку, щоб робити більше та швидше. Ось чому ми нарощуємо наш потенціал промислової оборони. І це також вірно і для США», — сказав Боррель.

Він також зазначив, що багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа.

«Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа, і Україна не може чекати на результати наступних виборів у США», — сказав він.

За словами журналістів, спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, союзник Трампа, досі відмовлявся оголосити голосування щодо законопроекту, який надасть Україні ще 60 мільярдів доларів.

Нагадаємо, представники розвідки Сполучених Штатів попереджають про можливі постійні втрати територій України у війні з Росією без додаткової підтримки з боку США. У понеділок вони наголосили, що відсутність додаткової американської допомоги може призвести до регулярних втрат на фронті, оскільки Росія спирається на мережу критично важливих постачальників зброї та значно збільшує імпорт технологій із Китаю.