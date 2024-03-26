Херсон завершує опалювальний сезон: що відомо

Внаслідок покращення погоди, у Херсоні незабаром завершать опалювальний сезон. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України сьогодні вранці, 26 березня.



«З огляду на погодні умови, місцева влада ухвалила рішення про завершення опалювального сезону в Херсоні», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області опалювальний сезон завершиться у ніч із 28 на 29 березня.



Крім того, у Харкові через проблеми з енергетичною інфраструктурою достроково завершать опалювальний сезон. Очільник міста уточнив, що відключать тепло 26 березня.



Також повідомлялося, що опалювальний сезон в Україні планують завершити раніше терміну через досить високі температурні показники. Про це сказав в інтерв'ю Le Figaro голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.