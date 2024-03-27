Российские десантные корабли и танкер заметили у берегов Испании

Испания в течение 5 дней следила за российскими кораблями «Иван Грин», «Александр Отраковский» и находившимся в Средиземном море нефтяным танкером «Кола». Об этом заявили в штабе Министерства обороны Испании EMAD.

По данным ведомства, испанские патрульные катера Atalaya и Vigía впервые обнаружили российские суда в суверенных водах Испании на северо-западе Пиренейского полуострова утром в четверг, 21 марта.

Они следили за русскими кораблями до пересечения ими границы с Португалией. Там патрулирование на себя взял португальский фрегат «Бартоломеу Диаш».

Затем, с 23 по 26 марта, три российских корабля были под наблюдением испанского патрульного катера Vigía в акватории Кадисского залива.