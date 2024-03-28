Нам потрібна допомога прямо зараз — Зеленський про готовність до нового великого наступу Росії

Російський наступ може розпочатися наприкінці травня чи в червні, іноземна допомога потрібна Україні зараз, щоб стабілізувати ситуацію, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.



«А до цього нам потрібно не лише підготуватися, нам потрібно не лише стабілізувати ситуацію. Нам потрібна допомога зараз», — сказав він.



Зеленський зазначив, що для Путіна Україна — сателіт Російської Федерації.



«На цей час це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Принаймні половина Німеччини», — сказав він.



Зеленський заявив, що Путін сповнений рішучості повернути колишньому Радянському Союзу його імперську славу та географічні кордони.



«Ця агресія та армія Путіна можуть прийти до Європи, і тоді громадянам Сполучених Штатів, солдатам Сполучених Штатів доведеться захищати Європу, тому що вони є членами НАТО», — сказав президент України.



Зеленський наголосив, що, можливо, на Заході є люди, які втомилися чути це послання, «але тільки ті втомилися, хто не знає, що таке війна і які ніколи не втрачали своїх дітей».



«Він може прийти до Європи та Сполучених Штатів Америки. Він може дуже швидко прийти до Європи. 1980-ті, а потім кінець 1990-х — він цього ніколи не пробачить», — сказав Зеленський, припускаючи, що Путін причаїв образу на західний світ через колапс, що існував до холодної війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії буде створено угруповання військ, яке налічуватиме понад 100 тисяч солдатів. Крім того, ЗС РФ влітку намагатимуться атакувати українські позиції на одному із напрямків. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю.



Володимир Путін планує здійснити ще один наступ до Харкова, пише Meduza. Глава Кремля впевнений, що Збройні сили РФ впораються з окупацією багатомільйонного міста, яке він називає «російськомовним». Після цього у Москві будуть готові вести переговори про мир.