Часів Яр: як близько тисячі людей виживають під російськими обстрілами ►

Місто Часів Яр Донецької області переживає мінімум 10 російських обстрілів на день, там немає води та світла. Поліція Донецької області показала, за яких умов виживають близько 900 жителів міста. У Часів Ярі цілодобово знаходиться наряд поліцейських, які реагують на всі звернення, допомагають людям, забирають загиблих та поранених.



Місто знаходиться приблизно за 4 кілометри від фронту. Особливо від російських бомб страждають мікрорайони, наближені до Бахмута.



Місто знаходиться на автономному забезпеченні. Островом життя серед руїн є пункт незламності, який перенесли на нове місце після трьох попадань російських снарядів у попередню будівлю. Враховуючи загострену ситуацію, влада підготувала ще кілька запасних локацій.



У пункті незламності понад 130 осіб щодня отримують гарячі обіди, заряджають гаджети. Медики приймають пацієнтів та видають ліки. Тут же один із мешканців організував майстерню: ремонтує ліхтарики, радіоприймачі, зарядні пристрої.



У поліції зазначили, що ситуація нестабільна, тому закликають мешканців евакуюватися, щоби зберегти свої життя.