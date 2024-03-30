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Окупаційні війська вдруге за місяць «беруть» село на Донеччині

30 березня 2024, 16:37

Окупаційні війська вдруге за місяць «беруть» село на Донеччині

Міноборони Росії вже вдруге за березень заявляє про захоплення села Іванівське (колишнє Красне) у Бахмутському районі Донецької області.

Подібне повідомлення з'явилося в мережі спочатку 23 березня, потім — 30 березня.

 Українські офіційні особи втрату населеного пункту не підтверджували.

Тиждень тому втрату Івановського спростував український військовослужбовець Станіслав Бунятов.

Український військовий журналіст та блогер Богдан Мірошников писав, що в Іванівському ведуться запеклі бої.

Згідно з картою DeepState, приблизно половина Івановського перебуває під контролем ЗСУ. 

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися в районі села Першотравневе Донецької області.

Іванівське знаходиться на шляху до Часового Яру, до якого намагаються підійти російські війська. Місто Годин Яр Донецької області переживає мінімум 10 російських обстрілів на день, там немає води та світла. Поліція Донецької області показала, за яких умов виживають близько 900 жителів міста.

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