Оккупационные войска второй раз за месяц «берут» село в Донецкой области

Минобороны России уже во второй раз за март заявляет о захвате села Ивановское (бывшее Красное) в Бахмутском районе Донецкой области.



Подобное сообщение появилось в сети сначала 23 марта, затем — 30 марта.



Украинские официальные лица потерю населенного пункта не подтверждали.



Неделю назад потерю Ивановского опроверг украинский военнослужащий Станислав Бунятов.



Украинский военный журналист и блогер Богдан Мирошников писал, что в Ивановском ведутся ожесточенные бои.



Согласно карте DeepState, примерно половина Ивановского находится под контролем ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в районе села Первомайское в Донецкой области.

Ивановское находится на пути в Часов Яр, к которому пытаются подойти российские войска. Город Часов Яр Донецкой области переживает минимум 10 российских обстрелов в день, там нет воды и света. Полиция Донецкой области показала, в каких условиях выживают около 900 жителей города.