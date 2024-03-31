Сили оборони знищили понад 440 тисяч окупантів

Українські військовослужбовці минулої доби, 30 березня, знищили 650 російських окупантів. З початку повномасштабної війни російська армія втратила 442 170 одиниць особового складу. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 31.03.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 442 170 (+650);

танків - 6966 (+15) од.;

бойових броньованих машин – 13304 (+20) од.;

артилерійських систем – 11050 (+44) од.;

РСЗВ - 1023 (+0) од.;

засоби ППО – 743 (+7) од.;

літаків – 347 (+0) од.;

вертольотів – 325 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30) од.;

крилаті ракети – 2048 (+2) од.;

кораблі/катери - 26 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од.;

спеціальна техніка – 1823 (+9) од.

Раніше ми писали, що 31 березня Російська Федерація вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Кошти протиповітряної оборони збили 18 російських цілей.