25-річних чоловіків почнуть викликати до ТЦК для оновлення облікових даних — Генштаб ЗСУ

З метою оновлення облікових даних до територіальних центрів комплектування (ТЦК) почнуть викликати чоловіків, які досягли 25-річного віку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що громадяни цієї вікової категорії мають надати свої особисті дані, пройти медичний огляд та оформити відповідні військово-облікові документи.

«Громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягають зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що Президент України підписав Закон України від 30.05.2023 № 3127-IX «Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу"», яким зменшено вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27-ми до 25-ти років.

«З набранням чинності вищезгаданого Закону України територіальними центрами комплектування здійснюватиметься виклик громадян, які перебувають на військовому обліку призовників і досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів», — йдеться у повідомленні.