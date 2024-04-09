У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотниками та ракетою

Сьогодні вночі, 9 квітня, в Російській Федерації знову було чути вибухи у кількох областях. Міністерство оборони РФ заявило, що на території країни нібито було збито чотири безпілотники і одну ракету.



В оборонному відомстві уточнили, що протягом минулої ночі «припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки з використанням БПЛА літакового типу та протикорабельної ракети «Нептун» по об'єктах на території Російської Федерації».



Зазначається, що засобами ППО чотири безпілотні літальні апарати знищено над територіями Бєлгородської (2 БПЛА) та Воронезької (2 БПЛА) областей, а ракета знищена над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.



Раніше ми писали, що Бєлгородська область потрапила під обстріл 3 квітня. Внаслідок цього є пошкодження.