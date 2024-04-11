У Міноборони США назвали атаки на НПЗ РФ «ударами по цивільним об'єктам»

Помічниця міністра оборони США д-р Селесті Волландер стурбована ударами по НПЗ РФ

Помічниця міністра оборони США д-р Селесті Волландер назвали атаки на російські НПЗ - «ударами по цивільним об'єктам». Відео з відповіддю Волландер опублікував український кореспондент «Голосу Америки» у Пентагоні Остап Яриш.

Rep. Austin Scott: Чи не повинні українські атакувати олію та gas infrastructure в Russia?



Assistant Secretary of Defense Dr. Celeste Wallander: Ми маємо сумніви про striking на цивільних тарифах. ... This is Ukraine's sovereign decision, але we express those concerns. pic.twitter.com/KXJMB7bWy5 - Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 10, 2024



«Ми стурбовані ударами по цивільних об'єктах. ...Це суверенне рішення України, але ми висловлюємо це занепокоєння», — заявила Волландер.



На питання сенатора від Республіканської партії США Остіна Скотта, чому, коли росіяни б'ють по нафтогазовій та енергетичній інфраструктурі України, в адміністрації Байдена незадоволені ударами у відповідь по російських НПЗ, помічниця міноборони зазначила, що це є одним з елементів європейської демократії.



Своєю чергою республіканець Остін Скотт зазначив, що не можна перемогти у війні, якщо не відповідати на удари.



«Мені здається, ми повинні знищити їх», — додав він.



Раніше, 11 квітня 2024 року, російська окупаційна армія знову завдала удару по об'єктах критичної інфраструктури України, випустивши понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів.