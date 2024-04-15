У Міноборони РФ повідомили про атаку дрона у Краснодарському краї

У російському Краснодарському краї сьогодні вночі, 15 квітня, ППО нібито збила один безпілотник. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



В оборонному відомстві наголосили, що сили ППО нібито перехопили український безпілотний літальний апарат над територією Краснодарського краю.



Раніше ми писали, що в Бєлгороді РФ 12 квітня знову були чутні вибухи, місто потрапило під обстріл. Внаслідок цього є постраждалі.