Окупований Донецьк потрапив під обстріл: двоє людей отримали поранення

Учора, 17 квітня, тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл. У Петрівському районі двох людей травмовано. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За його словами, внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу Петрівського району Донецька зазнав поранення чоловік 1977 року народження, також постраждав чоловік 1969 року народження.



Крім того, у Київському районі сталася детонація вибухонебезпечного предмета на вул. Новоросійській. Один чолоік поранений.



Раніше ми писали, що внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу на вул. Лутугіна отримали поранення 40-річна жінка та 42-річний чоловік.