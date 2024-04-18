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Головне за день: Обстріли Селідового та Горлівки. Російські шпигуни у Німеччині

18 квітня 2024, 23:17

Головне за день: Обстріли Селідового та Горлівки. Російські шпигуни у Німеччині

Права людини

 15 квітня 48-річного мобілізованого Євгена Лєскова, який страждає на цілу низку захворювань, разом з іншими військовими закрили в казармі в/ч 24776 в Уссурійську, відібравши документи і приставивши військову поліцію. Перед цим, 8 квітня, у нього стався гіпертонічний криз. А 17 квітня насильно заштовхали до автобуса до аеропорту, перед цим закувавши у наручники. Євген повідомив дружині, що 19 квітня його та інших, які відмовилися від мобілізації, нібито відправлять до Ростова, а після цього в Україну.

Суспільство

 В окупованому Маріуполі Донецької області районний суд призначив чотири роки позбавлення волі за отримання хабара колишньому директору муніципального підприємства Маріупольтранс Нехаєву К.А.

У Баварії (Німеччина) заарештували двох місцевих жителів Дітера С. та Александера Й. Їх підозрюють у плануванні диверсійних операцій за дорученням російської секретної служби. Затримані шпигували за базами США на користь РФ і планували атаки на маршрути пересування військового транспорту. Дітер, окрім німецького, має і громадянство РФ, він з 2014 по 2016 роки воював на боці так званої «ДНР» проти України. Крім того, підозрюваний Александер також міг воювати на боці ДНР.

З'явилися нові дані про зникнення проросійського пропагандиста зі США Рассела Бентлі на прізвисько «Техас» у Донецьку. Його дружина Людмила заявила, що Рассела викрали російські військові. Telegram-канал «Батальйон Схід» написав, що за фактом зникнення Бентлі порушено кримінальну справу, ситуацію взято на контроль адміністрацією президента РФ.

Бойові дії

 В окупованій Горлівці під обстріл потрапили медзаклади у центрі міста. На опублікованих кадрах можна побачити, що внаслідок удару пошкоджено станцію переливання крові та міську лікарню № 2. За інформацією голови окупаційної адміністрації міста Івана Приходька, постраждали 10 осіб.

Над лінією фронту в Україні в небі патрулює так багато безпілотників, які полюють за будь-якими ознаками руху, що українські та російські війська майже не мають можливості пересуватися по полю бою непоміченими та не бути підірваними, пише у своєму матеріалі американське видання The Washington Post.

Збройні сили РФ вдарили по Дніпровському району Дніпропетровської області. Двоє чоловіків 30 та 35 років отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Через російську атаку спалахнуло кілька пожеж.

На Донеччині під удар потрапили село Очеретине та Часовоярська громада: загинув чоловік, є постраждала. У Селидовому під час обстрілу загинула жінка та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У Чернігові завершено пошуково-рятувальні роботи, всього в результаті ракетної атаки РФ загинули 18 людей, ще 77 людей постраждали, серед них 4 дитини.

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