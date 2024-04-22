ЗСУ можуть змінити ситуацію на фронті з американською допомогою — ISW

Якщо допомога зі Сполучених Штатів Америки прибуде доволі швидко, то українські захисники зможуть призупинити наступ російських окупантів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, американські союзники можуть надіслати необхідне Силам оборони озброєння вже до кінця тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт 23 квітня, а 24 числа його підпише Президент США Джо Байден. Таку думку озвучив голова комітету з розвідки Сенату Марк Уорнер.

Український Президент Володимир Зеленський також зазначив, що швидкі рішення з боку Вашингтона дозволять Києву стабілізувати лінію фронту та перехопити ініціативу.

В ISW переконані, що ЗСУ можуть зіткнутися з певними невдачами найближчими тижнями, поки чекатимуть на допомогу США. Водночас з великою ймовірністю російський наступ буде припинено, якщо американські поставки будуть швидкими.

Самі ж бійці ЗС РФ, продовжують аналітики у розвідці, можуть активізувати свої дії на фронті найближчим часом. Також можуть посилитися атаки ракетами та БПЛА. У такий спосіб противник має намір скористатися «вікном», яке утворюється до прибуття допомоги США.

Нагадаємо, 20 квітня повідомлялося, куди витратять понад $60 млрд військової допомоги США. Основне місце в американському пакеті допомоги матимуть оборонні витрати — ЗСУ отримають далекобійне озброєння та системи ППО. Окремі статті видатків прописали на бюджетну підтримку.