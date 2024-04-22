Часів Яр надійно захищений. Російські окупанти намагаються захопити місто — ЗСУ

Російські військові мають на меті захопити місто Часів Яр на Донеччині. Наразі росіяни рухаються і з боку Богданівки, і фронтально з боку Хромового, і з Іванівського, яке ще частково перебуває під контролем Сил оборони. Про це розповів заступник командира батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-ї ОШБР Олесь Маляревич, передає Еспресо.



«Часів Яр надійно захищений, проте спроби ворога захопити місто доволі потужні. Окупанти рухаються і з боку Богданівки, і фронтально з Хромового, і з Іванівського. Під Богданівкою також наші захисники доволі потужно тримаються», — зазначив він.



Маляревич заявив, що росіяни задіюють усю військову зброю, зокрема, вдаються до авіабомбардування та артилерійських обстрілів.



«Також ворогом застосовуються дрони, піхотні підрозділи за підтримки техніки. Бувають просто піхотні підрозділи», — резюмував військовослужбовець.



Раніше ми писали, що військовий аналітик BILD Юліан Рьопке за аналізом відкритих даних заявив, що в України не залишилося засобів протиповітряної оборони під Часовим Яром Донецької області.