У Бєлгородській області РФ вночі сили ППО збили чотири РСЗВ

Російська Федерація сьогодні вночі, 23 квітня, потрапила під обстріл. Відомо, що сили ППО нібито збили чотири РСЗВ над Бєлгородською областю. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Вільха», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві РФ зазначили, що черговими засобами протиповітряної оборони чотири реактивні снаряди знищено над територією Бєлгородської області.



Раніше ми писали, що у російській Бєлгородській області 19 квітня стався обстріл. Унаслідок атаки двоє людей постраждали, є пошкодження.