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Окупанти атакували Донеччину за допомогою артилерії та авіабомби: наслідки обстрілів за добу

30 квітня 2024, 09:59

Окупанти атакували Донеччину за допомогою артилерії та авіабомби: наслідки обстрілів за добу

Російська армія всього за добу обстріляла три райони Донецької області за допомогою різного озброєння, зокрема артилерії та керованої авіаційної бомби. Відомо, що є загиблий та постраждалі, а також пошкоджені будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці 1 людина загинула і 2 поранено. Обстріляні села Очеретинської громади. Курахове обстріляне з артилерії, Гостре — зазнало удару керованою авіабомбою.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти, ще 3 будинки — у Миколаївці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

Раніше ми писали, що російські війська за 29 квітня обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про двох постраждалих.

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