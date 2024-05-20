ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, російські штурми не припиняються – Харківська ОВА

ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ. Фото: Харківська ОВА

Українська армія на 60% контролює місто Вовчанськ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

За його словами, на Харківщині продовжуються безперервні обстріли.

«Ворог продовжує штурмові дії, переважно зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ та на лівому-правому флангах міста Вовчанськ. Ворог не залишає спроб усередині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України із міста. Місто приблизно на 60% контролюють ЗСУ, тобто штурми не припиняються», – повідомив заступник начальника Харківської ОВА.

Нагадаємо, що українська армія досягла успіху на Лиманському напрямку.