На Тернопільщині відкрили будинок для ВПО

Адміністративну будівлю у селі Козівка на Тернопільщині переобладнали під житло для внутрішньо переміщених українців, які постраждали від воєнних дій. Про це повідомили у пресслужбі Конгресу місцевої та регіональної влади при Президентові України.



«Забезпечення переселенців житлом шляхом реконструкції нежитлової будівлі, що перебуває в комунальній власності, зміцнить стійкість і здатність громади приймати внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни. Дякую кожному, хто сьогодні робить все від нього залежне, щоб наблизити нашу спільну перемогу», — наголосив виконувач обов'язків начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський.



Як зазначається, у двоповерховій будівлі облаштовано 16 приміщень, де мешкають близько 50 людей. Заклад оснащений усім необхідним для комфортного проживання.



Зокрема, проведено ремонт та утеплення фасаду будівлі, збудовано котельню, замінено вікна та двері, облаштовано санвузли та кухні, виготовлено нові меблі, закуплено побутову техніку та кухонну гарнітуру, а також проведено благоустрій території та інші роботи.



Раніше ми писали, що конфлікт між Нересницькою громадою на Закарпатті та благодійним фондом «Схід SOS» вичерпаний. Наразі жителі Покровського району проживають у Закарпатській області, а для людей похилого віку знайшли житло у різних регіонах України.