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20 авіабомб за годину: під масованим ударом РФ «Білі Янголи» евакуювали 16 мешканців Новоолександрівки

01 травня 2024, 10:39

20 авіабомб за годину: під масованим ударом РФ «Білі Янголи» евакуювали 16 мешканців Новоолександрівки

Масований удар РФ: евакуація з Новоолександрівки. Фото: Нацполіція Масований удар РФ: евакуація з Новоолександрівки. Фото: Нацполіція

Під масованими авіаударами Росії «Білі Янголи» евакуювали 16 жителів з Новоолександрівки Очеретинської громади. Про це йдеться у звіті поліції Донецької області.



Від Новоолександрівки до лінії фронту менше кілометра. Цього дня поліцейським вдалося врятувати з передової 16 людей, а після цього — Лідію Степанівну, яка самостійно вийшла з окупації.

Російські КАБи розривалися неподалік екіпажу, а також на вулиці, де «Білі Янголи» вмовляли громадян виїхати.

Окупанти завдавали авіаудари по центральній частині населених пунктів, біля яких проходила евакуація цивільних. Фото: кадр із відео

За словами поліцейських, як тільки група заїхала до Новоолександрівки, Росія розпочала бомбову атаку. За годину по селу та сусіднім населеним пунктам «прилетіло» близько двох десятків КАБів.

Масований удар РФ: евакуація з Новоолександрівки. Фото: Нацполіція

Така ситуація на цій ділянці фронту вже понад тиждень. За цей час тільки в Новоолександрівці загинули щонайменше дві людини, тож охочих виїхати побільшало.

«Рятуючись, люди забрали із собою найцінніше – 48 курчат», – розповіли під час евакуації правоохоронці.

Люди забирали з собою найцінніше – 48 курчат. Фото: Нацполіція

«Білі Янголи» евакуювали тварин разом із жителями. Фото: Нацполіція

З 700 мешканців у Новоолександрівці залишилось близько двох десятків. Раніше «Білі Янголи» вивезли з Красногорівки шістьох людей та тварин.

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