Дружківський хлібозавод призупинив роботу: співробітники півроку не отримують зарплату

Працівники Дружківського хлібозаводу протестують проти невиплати заробітної плати. Фото: Дмитро Глушко /Новини Донбасу

У Дружківці на Донеччині протестують співробітники місцевого хлібозаводу. До робітників нічної зміни вранці приєдналися їхні колеги. Про це сьогодні повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Основні вимоги працівників зводяться до повної виплати заборгованості із заробітної плати, яку вони не отримують уже півроку — з листопада 2023 року.

Нині загальна кількість працівників підприємства становить близько двохсот осіб.

«Люди скаржаться, що подібна ситуація із заборгованістю із заробітної плати виникає на підприємстві регулярно. Причому подібне відбувається протягом останніх 6-7 років», — передає кореспондент «Новин Донбасу».

Наголошується, що директор хлібозаводу запропонував виплатити працівникам зарплату за лютий у тому випадку, якщо вони повернуться до роботи. У відповідь заводці виступили з вимогою повністю погасити заборгованість.

Як часткову компенсацію заборгованості керівник підприємства запропонував видавати співробітникам хлібобулочні вироби, що викликало обурення присутніх.

У Дружківці протестують робітники місцевого хлібзаводу



Люди жаліються, що не отримують зарплату вже півроку pic.twitter.com/JrrysgJ3fA — Новини Донбасу (@novostidnua) May 1, 2024

Як повідомив кореспондент «НД», на Дружківському хлібозаводі, окрім місцевих жителів, працюють також колишні працівники Костянтинівського хлібозаводу, який припинив роботу.

За словами керівника підприємства, стабілізувати ситуацію на заводі та скоротити заборгованість до мінімуму планується протягом найближчих півтора-двох місяців.

На цей час керівництво Дружківської міської військової адміністрації не виступило із заявою про ситуацію на місцевому хлібозаводі.

Дружківський хлібозавод працює з 1976 року. Він є одним із найбільших постачальників хлібобулочної продукції у північному регіоні Донецької області.