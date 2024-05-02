Внаслідок обстрілу Гірника дві людини загинули і шість отримали поранення — ДСНС

Обстріл Гірника: двоє загиблих та шість поранених. Фото: ДСНС

Внаслідок вчорашнього обстрілу РФ міста Гірник дві людини загинули та шість отримали поранення, повідомила служба ДСНС Донецької області.







Медики надали першу медичну допомогу одному пораненому та транспортували його до лікарні. Також внаслідок обстрілу виникли пожежі у приватному житловому секторі.



Вогнеборці ліквідували загоряння гаражів на площі 200 кв. м та приватного житлового будинку на площі 70 кв. м.

Обстріл Гірника: двоє загиблих та шість поранених. Фото: ДСНС

Обстріл Гірника: двоє загиблих та шість поранених. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 1 травня, близько 14:00 місто Гірник Донецької області було обстріляне окупантами. До того ж Слов'янськ також потрапив під удар росіян увечері, 1 травня.