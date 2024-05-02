У Севастополі партизани знайшли склад ракет для ППО

У тимчасово анексованому Севастополі партизани виявили та передали координати ракетного складу російської частини протиповітряної оборони. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху АТЕШ.
«Агенти нашого руху розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО. Координати: 44.5171832 33.4875704», — йдеться у повідомленні.
Партизани також, своєю чергою, вивчили графік патрулів, слабкі місця в захисті частини та камери спостереження.
«Ці склади є пріоритетною метою. Адже через відсутність ракет, їхня система ППО стане недієвою», — зазначили партизани.
Раніше ми писали, що російські окупанти глушать зв'язок та навігацію на території тимчасово окупованого Кримського півострова.