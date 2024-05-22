Армія РФ вдарила дроном по евакуаційному автомобілю на Харківщині: загинув поліцейський

Російська армія обстріляла автомобіль поліції у Вовчанську Харківської області, правоохоронні органи мали евакуювати цивільних. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



«По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в автомобілі були двоє співробітників поліції, які їхали рятувати цивільних», — написав він.



За словами Клименка, один поліцейський загинув, ще один — отримав поранення.



Міністр додав, що небезпека евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою, проте поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілу, попри ризики для власного життя та здоров'я.



Раніше ми писали, що 21 травня під час виконання службових обов'язків у ДТП загинули співробітники Краматорського районного управління поліції — капітан поліції Владислав Жданов та лейтенант поліції Ілля Галь.