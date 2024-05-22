На Донеччині збито ще один російський Су-25 — зведення з фронту

На Донеччині на Покровському напрямку українські військові збили ще один російський літак Су-25. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.



Кількість атак на Покровському напрямі збільшилась до 25.



«Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися у наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще тривають дев'ять бойових зіткнень», — повідомили у Генштабі.



На Курахівському напрямі продовжуються бойові дії в районі Георгіївки. Всього з початку доби окупант 18 разів атакував українські підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.



На Сіверському напрямі ситуація контрольована.



На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10. Сили оборони утримали позиції.

Російські війська не просунулися у місті Часів Яр Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, інформація, що раніше з'явилася, не є правдивою.