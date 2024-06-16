У чотирьох містах Донеччини скоротять подачу води: подробиці

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що відсьогодні, 16 червня, буде скорочено подачу води в деяких містах Донецької області. Причина – ремонтні роботи. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



«З 9:00 16 червня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки», — зазначив Філашкін.



Він додав, що знову продовжуються ремонтні роботи на магістральному водопроводі Д 1400 мм, на ділянці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водопроводу.



За інформацією глави регіону, щойно ремонт завершать, водопостачання відновиться у повному обсязі.



Раніше ми писали, що 16 червня відключення електроенергії в Україні не заплановано.