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Вибух в окупованому Донецьку: що відомо (доповнено)

29 травня 2024, 19:45

Вибух в окупованому Донецьку: що відомо (доповнено)

Вибух в окупованому Донецьку: що відомо

В окупованому Донецьку 29 травня пролунав сильний вибух. Над Київським районом міста здіймаються клуби диму. Подробиці події уточнюються. 

У місцевих пабліках пишуть про обстріл. Зважаючи на фото з наслідками вибуху, «приліт» стався на перетині Київського проспекту та вулиці Поліграфічної.

Видно, що вибух прогримів у будівлі на Київському проспекті, в якій до 2014 року знаходився інститут «Донбасцивільпроєкт». Багатоповерхова будівля поруч — колишнє видавництво «Донеччина». Що в цих будівлях було зараз, «Новини Донбасу» не знають.

За попередньою інформацією, удар було завдано за місцем збору російських військових. Про це свідчать, зокрема, кадри наслідків удару, які зняли очевидці. Вони кажуть, що на місці удару є загиблі. Також «Новини Донбасу» звернули увагу, що адміністратор місцевої проросійської групи в Telegram відмовився викладати відео з місця удару. Зазвичай так буває, коли «прилітає» по військовому об'єкту.

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