Понад 600 ув`язнених приєдналися до лав ЗСУ — Мін'юст

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що 613 українських в’язнів мобілізувалися. Наразі вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.



«Вже 613 в’язнів приєдналися до лав Збройних сил України, вони проходять відповідну підготовку», — зауважив він.



За словами Малюськи, станом на зараз – це будуть штурмові підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи − без змішування з іншими військовослужбовцями.



Міністр підкреслив, що в цьому питанні покладається повністю на військових, бо «їм видніше».



«Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи. Поки що це штурмові підрозділи», − сказав він.



Раніше ми писали, що 8 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11079-1 щодо мобілізації деяких категорій ув'язнених.