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«Проблема катастрофічна»: в окупованій Макіївці третій день задимлення в повітрі через пожежу на полігоні

05 червня 2024, 22:04

«Проблема катастрофічна»: в окупованій Макіївці третій день задимлення в повітрі через пожежу на полігоні

Задимлення в окупованій Макіївці. Фото: «Моя Макіївка» Задимлення в окупованій Макіївці. Фото: «Моя Макіївка»

В окупованій Макіївці на Гвардійці третій день спостерігається задимлення в повітрі, яке сталося через пожежу на полігоні твердих комунальних відходів, розташованому на території Ясинуватського муніципального округу. Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі «Типовий Донецьк».

Як повідомили у місцевому проросійському виданні «ДАН» із посиланням на так звану пресслужбу «Адміністрації Ясинуватського муніципального округу», полігон приватний, а власник на окупованій території Донецької області нібито відсутній.

У ще одному місцевому Telegram-каналі «Моя Макіївка» повідомили, що ночами дуже часто «палять звалище з побутовими відходами».

«Сморід стоїть жахливий. Через спеку вікна у будинках відкриті. І вся ця отрута «влітає» в оселі людей. Це Гвардійка. Проблема катастрофічна», – зазначили у Telegram-каналі.

Нагадаємо, що окупований Маріуполь заливає каналізаційними відходами, внаслідок чого забруднюється Азовське море.

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