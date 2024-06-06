У Ростовській та Бєлгородській областях Росії палали НПЗ та нафтобаза

Пожежа на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області Росії. Фото: Це Ростов/Telegram

У Ростовській області (РФ) сталася сильна пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі в ніч проти 6 червня. Займанню передували вибухи нібито через атаку на цей об'єкт, у регіоні працювали системи протиповітряної оборони. Про це повідомили губернатор Ростовської області Василь Голубєв та місцеві паблики.

За даними російської сторони, НПЗ у Новошахтинську атакували за допомогою безпілотників. Стверджується, що удару по цьому об'єкту нібито завдали Збройні сили України.

Також у мережі пишуть про роботу сил та засобів ППО через повітряну атаку.

Перед тим, як на заводі сталася потужна пожежа, місцеві жителі чули серію вибухів, що вказується в ростовських пабликах.

Як пізніше розповів місцевий губернатор, на місці працюють екстрені служби, даних про постраждалих наразі немає.

«Внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. На місці працюють служби екстреного реагування. Інформація про постраждалих уточнюється», — написав російський урядовець.

Також він розповів, що вогонь на НПЗ поширився на площу 50 «квадратів», і до гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки.

«Роботи було припинено через повторну атаку, особовий склад відведений на безпечну відстань. Готується застосування пожежного поїзда», — розповів ростовський губернатор.

Також сьогодні вночі в Бєлгородській області Росії зазнала дронової атаки нафтобаза в Старооскольському міському окрузі. На об'єкті сталася пожежа. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За словами російського чиновника, нафтобаза була атакована дроном-камікадзе.

«Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів», — розповів він.

Також Гладков додав, що спалах нібито був «оперативно ліквідований», і що ніхто не постраждав.

«Чотирьма пожежними бригадами займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає», — йдеться у його публікації у Telegram.

Нагадаємо, у ніч на 12 травня безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Волгограді. Внаслідок атаки на підприємстві спалахнула пожежа.