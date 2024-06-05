У Маріуполі росіяни в паніці змінюють позиції та перекидають ППО до Криму – «Атеш»

У захопленому Маріуполі російські окупанти в паніці змінюють позиції та перекидають ППО до Криму. Про це повідомили партизани руху «Атеш» з посиланням на їхнього агента з-поміж військовослужбовців РФ.

Після успішних ударів у Донецьку та Луганську зафіксована активна передислокація ЗС РФ. Росіянам надійшло розпорядження заселятися у житлових кварталах для збереження техніки та особового складу.

Також, за інформацією підпілля, до Криму перекинули установки, які забезпечували захист повітряного простору Маріуполя.

Нагадаємо, що російські окупанти зізналися в обстрілі житлових будинків у Маріуполі.