Армія РФ найбільш активна на Покровському та Сіверському напрямках — Генштаб

З початку доби на фронті сталося 60 атак з боку російських окупантів. Найбільша активність фіксується на Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському та Сіверському напрямках», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на передовій:



На Харківському напрямку тривають бойові зіткнення в районах Вовчанська та Тихого.



На Куп'янському напрямі загарбники сьогодні атакували п'ять разів, з них два, в районах Петропавлівки та Піщаного. Також поблизу Петропавлівки окупанти використали авіаційні бомби.



На Сіверському напрямі за сьогодні вже відбито половину з 12 атак окупантів. Продовжуються наступальні дії в районах Спірного та Роздолівки.



Також загарбники активні на Краматорському напрямі. Всього тут за сьогодні відбулося шість бойових зіткнень, одне з яких ще триває.



На Покровському напрямку російська армія намагається просуватися в районах Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої та Калинового. Триває сім боїв.



На Времівському напрямі продовжуються штурмові дії в районі Урожайного. Українські військовослужбовці упевнено утримують зайняті рубежі.



Раніше ми писали, що, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуються на Покровському та Курахівському напрямках.