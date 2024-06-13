За понад два роки РФ пошкодила понад 40 тисяч будинків Донеччини: скільки витратили на їхнє відновлення

Відновлення житлового будинку у Слов'янську, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджені або зруйновані понад 44 тисяч будинків. Деякі з них частково відновлені. Про це повідомив Департамент житлово-комунального господарства Донецької ОДА на запит «Новин Донбасу».



«За оперативною інформацією військових адміністрацій, за період з 24.02.2022 по 12.06.2024 на підконтрольній українській владі території пошкоджено/зруйновано 44 304 житлових будинки, з них: 4 498 багатоквартирних та 39 806 приватних житлових будинків», — йдеться у повідомлені.



Станом на 1 червня частково відновлено 5 938 житлових будинків на суму 208,2 млн грн, з них: 1 443 багатоквартирних будинків на суму 189,4 млн грн та 4 495 приватних будинків на суму 18,8 млн грн.



Після припинення бойових дій планується виконувати роботи з повного відновлення зруйнованого/пошкодженого житлового фонду.