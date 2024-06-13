Україна уклала договір про безпеку з Японією

Україна уклала договір з питань безпеки з Японією на саміті G7 («Великої сімки») 13 червня. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, він поставив підпис на документі разом із Прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою.



«Протягом 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. і підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного терміну дії угоди. Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця у гуманітарній, технічній та фінансовій сферах, спільна робота задля реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності — це також закріплює підписана сьогодні угода. Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною і задля відновлення та реконструкції», — повідомив Зеленський.



Президент України зазначив, що для Японії «такий тип угоди та такий рівень підтримки є проривними».



На цей момент Україна вже уклала двосторонні угоди з питань безпеки з 16 країнами.



Раніше Білий дім анонсував укладання такого договору з Україною на полях G7.