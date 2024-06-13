Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Україна уклала договір про безпеку з Японією

13 червня 2024, 20:02

Україна уклала договір про безпеку з Японією

Україна уклала договір з питань безпеки з Японією на саміті G7 («Великої сімки») 13 червня. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, він поставив підпис на документі разом із Прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою.

«Протягом 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. і підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного терміну дії угоди. Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця у гуманітарній, технічній та фінансовій сферах, спільна робота задля реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності — це також закріплює підписана сьогодні угода. Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною і задля відновлення та реконструкції», — повідомив Зеленський.

Президент України зазначив, що для Японії «такий тип угоди та такий рівень підтримки є проривними».

На цей момент Україна вже уклала двосторонні угоди з питань безпеки з 16 країнами.

Раніше Білий дім анонсував укладання такого договору з Україною на полях G7.

 

ТЕГИ

Місця
Японія
Інше
безпекова угода

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:50
Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: один з них помер у лікарні (доповнено)
17:25
СБУ повідомила про підозру заступниці Пушиліна: вона контролює дотримання законів окупантів на Донеччині
14:58
РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як це вплине на ситуацію на фронті
12:39
У «ЛНР» готуються до опалювального сезону: Лисичанськ, Севєродонецьк та Рубіжне до плану робіт не увійшли
10:59
Російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області впродовж минулої доби
10:58
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
23:10
Головне за день: Обстріли Кривого Рогу та центру Донецька. Нічна атака на Крим
19:20
В Донецьку на територію лікарні впала російська авіабомба
18:39
Обстріл Донецька: на околиці міста загинули 2 жінки та поранена бригада пожежників
17:39
Двох керівників «виборчкомів ДНР» підозрюють у колабораціонізмі
16:32
Петровський район окупованого Донецька потрапив під обстріл: загинула жінка
12:52
Основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках — Сирський
12:50
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:30
БПЛА атакував підстанцію в окупованій Ясинуватій: місто залишилося без світла
11:59
У ніч проти 12 червня росіяни знову вдарили по Костянтинівці авіабомбою: поранена цивільна особа
11:25
Населені пункти Донецької області 15 разів були обстріляні російськими військами минулої доби
10:27
У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці пролунали вибухи
23:34
Головне за день: КАБ-500 на Костянтинівку. Німеччина передасть новий Patriot
23:17
На Донеччині окупаційна влада «віджала» майно близько 300 тисяч жителів: що відомо
22:13
На захопленій Луганщині затримали жінку: окупанти її звинувачують у фінансуванні «Азова» та «Правого Сектора»
усі новини
20:57
У вбивстві 9-річної українки у Німеччині підозрюють уродженців України та Молдови: українець має алібі
20:13
Удар ЗСУ по дивізіону РФ в Криму: з'явилися фото наслідків
20:02
Україна уклала договір про безпеку з Японією
19:50
Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: один з них помер у лікарні (доповнено)
19:10
Російський банк встановив перші банкомати на окупованій частині Донецької області
18:38
Міжнародна організація «Лікарі світу» має намір надати допомогу Дружківській громаді
18:34
«Укренерго» повідомило, яким буде графік відключень світла у п'ятницю
18:24
У яких випадках військовозобов'язані можуть не проходити медкомісії — постанова Кабміну
18:00
За понад два роки РФ пошкодила понад 40 тисяч будинків Донеччини: скільки витратили на їхнє відновлення
17:45
На Донеччині заочно засудили чиновника пожежної служби, який працює на окупантів
17:25
СБУ повідомила про підозру заступниці Пушиліна: вона контролює дотримання законів окупантів на Донеччині
16:59
Поліція евакуювала пораненого чоловіка з села неподалік Очеретиного: він помер у лікарні
16:39
«Енергоатом» найближчими днями виведе в ремонт ще один енергоблок АЕС. Чи вплине це на відключення світла в Україні
16:36
РФ знову вдарила по Дніпропетровщині: двоє дітей постраждали, зокрема, трирічна дівчинка у лікарні
16:11
Польща виступила проти передачі Україні ЗРК Patriot
15:59
Російські військові стріляли у своїх співвітчизників на кордоні з Україною — ASTRA
15:21
У Міноборони Німеччини розповіли, що доставлять до України чверть своїх запасів Patriot
14:58
РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як це вплине на ситуацію на фронті
14:57
Колишній тренер донецького «Шахтаря» очолив італійський «Мілан»
13:46
Норвегія передала Україні боєприпаси для гранатометів
усі новини
ВІДЕО
Поліція на Донеччині проводить евакуацію цивільного. Фото: скрин з відео Поліція евакуювала пораненого чоловіка з села неподалік Очеретиного: він помер у лікарні
13 червня, 16:59
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Фото: скрін з відео Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
13 червня, 10:58
Фото: Вадим Філашкін Філашкін повідомив, скільки людей продовжує жити у Часовому Яру та Красногорівці
12 червня, 17:46
Знищена пускова установка ЗРК «Бук-М2» неподалік окупованого Докучаєвська. Фото: кадр із відео Український безпілотник знищив пускову установку ППО РФ у Донецькій області
12 червня, 15:12
В ГУР показали, як легіонери нищать окупантів з Browning M2 біля Часового Яру Легіонери ГУР знищують російських окупантів поблизу Часового Яру
12 червня, 14:59
«Приліт» у центрі Донецька. Фото: окупаційна адміністрація Донецька У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи: попередньо, є «прильоти»
12 червня, 11:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір