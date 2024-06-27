Сили оборони за допомогою HIMARS вразили базу росіян у Курській області: п'ятеро військових поранені

На Курщині постраждали п'ять окупантів. Фото: Astra

Курська область РФ вчора, 26 червня, потрапила під атаку реактивної системи залпового вогню HIMARS. Внаслідок цього поранені російські військові. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.



За попередньою інформацією, українські військовослужбовці застосували ракету біля села Стропиці Рильського району. Пошкоджена місцева школа, в якій базувалися російські окупанти. П'ятеро солдатів армії РФ госпіталізовані з пораненнями різної тяжкості.





Своєю чергою тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов у Telegram написав, що «в результаті атаки українського БПЛА в селі Стропиці Рильського району пошкоджена недіюча будівля школи, а також три будинки і один легковий автомобіль».



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