Силы обороны с помощью HIMARS поразили базу россиян в Курской области: пять военных ранены

В Курской области пострадали пять оккупантов. Фото: Astra

Курская область РФ вчера, 26 июня, попала под атаку реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате этого получили ранения российские военные. Об этом передает Telegram-канал Astra.



По предварительным данным, украинские военнослужащие применили ракету в район села Стропицы Рыльского района. Повреждена местная школа, в которой базировались российские оккупанты. Пять солдат армии РФ были госпитализировали в медицинское учреждение с ранениями различной тяжести.





В свою очередь, врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram написал, что «в результате атаки украинского БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района повреждено здание не действующей 2 года школы, а также три домовладения и один легковой автомобиль».



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