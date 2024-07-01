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У Бєлгородській області Росії аварійно відключають світло

01 липня 2024, 11:48

У Бєлгородській області Росії аварійно відключають світло

У Бєлгородскій области Росії и виникли проблеми з енергопостачанням через атаку дронів У Бєлгородскій области Росії и виникли проблеми з енергопостачанням через атаку дронів

У зв'язку з технологічним порушенням, викликаним зовнішнім впливом на енергооб'єкт, у низці районів Бєлгородської області, а також у Бєлгороді спостерігаються перерви у подачі електроенергії. Про це повідомляє телеграм-канал «Жесть Бєлгород» із посиланням на «Бєлгороденерго».

Зазначається, що енергетики вже розпочали переведення електропостачання споживачів на резервні схеми, соціально значущі об'єкти забезпечуються електроенергією від пересувних резервних джерел.

«Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання споживачів максимально оперативно», — повідомили у пресслужбі «Бєлгороденерго».

Електрика у Бєілгородській області відключилася після атаки БПЛА та вибухів на підстанціях у Старому Осколі. Про це написало місцеве видання «Попіл». 

За даними «Попілу», потужний вибух у районі Незнамово, де розташовані підстанції, пролунав близько 2:00. Після цього мешканці чули ще кілька вибухів. БПЛА, які атакували підстанцію, намагалися безрезультатно збити зі стрілецької зброї – звуки стрілянини чути на відео, пише видання. 

У районі атаки дронів у Старому Осколі знаходяться дві найбільші в Бєлгородській області електропідстанції. Підстанція 750 кВ «Металургійна» потужністю 3650 МВА — найбільша у Бєлгородській області та одна з найбільших у Європі. Потужність підстанції «Старий Оскол» складає 1930 МВА. Обидва енергооб'єкти входять до схем видачі потужності Курської та Нововоронезької АЕС та забезпечують зв'язок Курської та Воронезької енергосистем, звертає увагу «Попіл».

На час відключення електроенергії у деяких районах використовуватимуть мобільні гучномовці для оголошення ракетної небезпеки. Про це розповів губернатор В'ячеслав Гладков у ході оперативної наради, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня, у російській Бєлгородській області внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника на автомобіль постраждала місцева мешканка. Також відомо, що одна машина повністю згоріла. За уточненою інформацією, інцидент стався у місті Грайворон.

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