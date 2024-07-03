Внаслідок російських обстрілів двоє жителів Донецької області загинули та 9 постраждали

Донецька область: 2 загиблих та 9 постраждалих від обстрілів РФ. Фото: Філашкін / Telegram

Минулої доби, 2 липня, російські військові вбили двох жителів Донецької області: у Селидовому та Нью-Йорку. Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін написав у Telegram.



«Ще 9 осіб в області за добу дістали поранення», - додав він.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становить 2050 людей убитими та 5246 пораненими.



Нагадаємо, 1 липня, військовослужбовці російської окупаційної армії вбили чотирьох жителів Донецької області та ще 27 поранили.