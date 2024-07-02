Зеленський подякував Орбану за підтримку на Саміті миру

Прем'єр Угорщини вперше відвідав Київ з 2012 року. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 2 липня 2024 року, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, про що повідомила пресслужба глави держави у Telegram.



Український лідер привітав прем’єра Угорщини з першим візитом в Україну за 12 років.







«Сьогодні ми говоритимемо про те, як наблизити справедливий і тривалий мир. Дякую Угорщині за участь у Саміті миру та підтримку комюніке – ця робота в форматі Саміту миру дійсно допомагає зупинити війну», — зазначив Володимир Зеленський.



На зустрічі сьогодні обговорили найважливіші питання відносин між Україною та Угорщиною: торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні та енергетичні питання.



«Говорили й про гуманітарну сферу – про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині», — додав Президент України.



Зеленський вважає, що результатом діалогу з Орбаном з усіх сьогоднішніх питань може стати основою нового двостороннього документа, який регулюватиме відносини між країнами.



Раніше Будапешт вимагав від України визнати, що вся територія Закарпаття, навіть там, де етнічні угорці ніколи не проживали, є «традиційно-угорською» територією.



Нагадаємо, Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО, які стосуватимуться питань України. Водночас не блокуватиме їх.