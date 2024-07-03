ППО збила над Україною 11 повітряних цілей, під ударом була Дніпропетровщина — Олещук

Російська армія сьогодні вранці, 3 липня, вдарила по території України 7-ма ракетами та 5-ма ударними дронами-камікадзе. Сили ППО збили 11 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«Вранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 і 5-ма ударними БПЛА типу «Шахед», — зазначив він.





За уточненою інформацією, метою росіян була Дніпропетровська область.



Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей, зокрема:

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59;

5 ударних БПЛА Shahed-131/136;

1 БПЛА ОТР «Орлан-10».

Раніше ми писали, що загальні бойові втрати росіян за добу орієнтовно склали близько 1180 осіб особового складу та 16 танків.