ППО збила над Україною 11 повітряних цілей, під ударом була Дніпропетровщина — Олещук

Російська армія сьогодні вранці, 3 липня, вдарила по території України 7-ма ракетами та 5-ма ударними дронами-камікадзе. Сили ППО збили 11 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«Вранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 і 5-ма ударними БПЛА типу «Шахед», — зазначив він.
За уточненою інформацією, метою росіян була Дніпропетровська область.
Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей, зокрема:
Раніше ми писали, що загальні бойові втрати росіян за добу орієнтовно склали близько 1180 осіб особового складу та 16 танків.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях