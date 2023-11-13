Маріупольський драматичний театр зобразили на італійських марках

Італійські марки, присвячені Україні. Фото: Маріупольська міська рада

Міністерством економічного розвитку Італії випустило чотири марки із зображенням символічних будівель українських міст.



Серед них – Маріупольський драматичний театр, повідомляє Маріупольська міська рада. Його зобразив художник Сергій Сметанкін.



«Маріуполь був, залишається і буде назавжди український містом, із своєю самобутньою культурою та традиціями, які ми маємо спільно захищати та зберігати», – підкреслив голова Національної спілки художників Україн Костянтин Чернявський.



Марки також містять картини українських художників Катерини Липовки, Юрія Бандери та Святослава Скоробогатова. На їх картинах зображені храм Києва, площа у Львові та Одеський порт.



Нагадаємо, мешканці Слов'янська Олександрі Камишанській 13 листопада виповнилося 100 років.