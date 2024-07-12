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Росія використовує в ракетах та дронах компоненти з десятків країн

12 липня 2024, 20:13

Росія використовує в ракетах та дронах компоненти з десятків країн

Україна виявила в залишках збитих російських дронів і ракет іноземні компоненти, вироблених щонайменше у 19 країнах світу. Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста та селища України, містять іноземні компоненти, зроблені щонайменше у 19 країнах світу. Це Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США та інші», — написав генпрокурор у соцмережі Х.

Костін повідомив, що зараз відбувається пошук рішення, як позбавити Росію доступу до сучасних технологій, які вона застосовує, щоб створити для українців умови, непридатні для життя.

«Вкрай важливо розробити комплексну політику запобігання нелегальному обігу технологій та посилити механізми відповідальності для причетних до такої діяльності», — зазначив він.

На думку Костіна, невід'ємною частиною цих зусиль має стати криміналізація транспортування, продажу, купівлі, доставлення або інших дій, пов'язаних із постачанням технологічних товарів юридичним та фізичним особам, які перебувають під санкціями.

Генпрокурор нагадав, що США, а також низка країн докладають зусиль, щоб Росія не могла використати товари подвійного призначення.

 «Ми також вітаємо 14-й пакет санкцій ЄС, який обмежує експорт дев'яти додаткових товарів подвійного призначення та передових технологій і запроваджує суворіші обмеження щодо 61-го підприємства, заснованого в Росії та третіх країнах», — написав Костін.

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