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Россия использует в ракетах и дронах компоненты из десятков стран

12 июля 2024, 20:13

Россия использует в ракетах и дронах компоненты из десятков стран

Украина обнаружила в остатках сбитых российских дронов и ракет иностранные компоненты, произведенные по меньшей мере в 19 странах мира. Об этом заявил украинский генеральный прокурор Андрей Костин.

«Ракеты и беспилотники, которые Россия использует для ежедневных атак на мирные города и поселки Украины, содержат иностранные компоненты, произведенные по меньшей мере в 19 странах мира. Это Китай, Южная Корея, Германия, Великобритания, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США и другие», — написал он соцсети Х.

Костин сообщил, что сейчас идет поиск решения, как лишить Россию доступа к современным технологиям, которые она применяет, чтобы создать для украинцев условия, непригодные для жизни.

«Крайне важно разработать комплексную политику предотвращения нелегального обращения технологий и усилить механизмы ответственности для причастных к такой деятельности», — отметил он.

По мнению генпрокурора, неотъемлемой частью этих усилий должна стать криминализация транспортировки, продажи, покупки, доставки или других действий, связанных с поставкой технологических товаров находящимся под санкциями юридическим и физическим лицам.

Он напомнил, что США, а также ряд стран прилагают усилия, чтобы Россия не могла использовать товары двойного назначения. 

«Мы также приветствуем 14-й пакет санкций ЕС, который ограничивает экспорт девяти дополнительных товаров двойного назначения и передовых технологий и вводит более строгие ограничения в отношении 61 предприятия, основанного в России и третьих странах», — написал Костин.

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