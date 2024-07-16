Известно, когда закончится строительство подземной больницы в Покровске

Скоро в Покровске появился больница од землей. Фото: Покровская ОВА

К началу 2025 года в Покровске закончится строительство нового медицинского учреждения, которое будет находится в подвале клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

«Уже идут подготовительные работы. Надо переделать все коммуникации, которые монтировались еще во времена строительства медучреждения. Будет 2 операционные: одна — общая, другая — травматологическая с С-аркой. Ее установим уже после завершения отделочных работ. Если все будет идти по плану, в начале 2025 больница под больницей сможет заработать», — добавила заместитель начальника Покровской МВА Маргарита Идрисова.





В ведомстве рассказали, что появится современное отделение рентгенодиагностики. Все стены и потолок уже покрыты баритом, который защищает от излучения. Из-за значительной хрупкости, меняют в помещении и пол, который тоже будет иметь защиту от лучей.

В отделении хирургии уже сделали ремонт двух перевязочных. Одна из них полностью готова к работе, в другой осталось установить медицинскую лампу, хирургический стол и поставить новую мебель.



Ранее мы писали, что в больнице под землей медики планируют разместить две операционные, палаты реанимации, интенсивной терапии, рентген, КТ и другое диагностическое оборудование.