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Війська РФ просунулися в чотирьох населених пунктах Донецької області — DeepState

17 липня 2024, 07:21

Війська РФ просунулися в чотирьох населених пунктах Донецької області — DeepState

Помічено просування російських військ у чотирьох населених пунктах Донецької області. Карта: DeepState Помічено просування російських військ у чотирьох населених пунктах Донецької області. Карта: DeepState

Російські військові просунулися у населених пунктах Нью-Йорк, Лозоватське, Новоселівка Перша та біля Прогресу на Донеччині. Про це повідомляє Український аналітичний ресурс DeepState.

«Ворог просунувся у Нью-Йорку, Лозоватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу. Противника відкинуто в районі вулиці Заводської у Нью-Йорку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на вечір 14 липня російські війська просунулися в Південному, біля Прогресу, Новоселівці Першої та Яснобродівки Донецької області.

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