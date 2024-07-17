Війська РФ просунулися в чотирьох населених пунктах Донецької області — DeepState

Помічено просування російських військ у чотирьох населених пунктах Донецької області. Карта: DeepState

Російські військові просунулися у населених пунктах Нью-Йорк, Лозоватське, Новоселівка Перша та біля Прогресу на Донеччині. Про це повідомляє Український аналітичний ресурс DeepState.

«Ворог просунувся у Нью-Йорку, Лозоватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу. Противника відкинуто в районі вулиці Заводської у Нью-Йорку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на вечір 14 липня російські війська просунулися в Південному, біля Прогресу, Новоселівці Першої та Яснобродівки Донецької області.