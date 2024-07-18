Заарештовано майно довіреної особи Януковича на понад 1 млрд грн

Заарештоване майно довіреної особи Януковича. Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки та Національної поліції заарештували майно колишнього народного депутата, якого підозрюють у фінансуванні окупаційних угруповань Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За інформацією джерела «Української правди», йдеться про Миколу Янковського.



Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Йдеться про банківські рахунки, чотири квартири в Києві, будинок і землю поблизу столиці, а також сім авто преміумкласу, серед яких Maybach.

Фігурант був довіреною особою президента-втікача Віктора Януковича та входив до забороненої «Партії Регіонів».

За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни екснардеп виїхав за кордон та організував гуртове виробництво медпрепаратів для незаконних збройних формувань «ДНР». Насамперед це знеболювальні засоби для аптечок окупантів та військових госпіталів самопроголошених республік.

Для виробництва медикаментів він залучив підконтрольну йому фармацевтичну компанію в захопленому місті Горлівка Донецької області. Після відкриття рахунків у «Республіканському банку ДНР» підприємство фігуранта щорічно сплачувало до бюджету псевдореспубліки податки, які згодом йшли на фінансування незаконних збройних формувань.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму, вчинене організованою групою осіб) Кримінального кодексу України. Щодо екснардепа та інших фігурантів триває розслідування для з'ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру очільникам окупаційних адміністрацій Донецька та Шахтарська Олексію Кулемзіну та Олександру Шатову.