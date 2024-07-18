У п'ятницю українцям обіцяють більш легкий графік відключення світла

Оператори системи розподілу електроенергії у п'ятницю, 19 липня, будуть застосовувати дві-три черги відключення. Про це повідомила національна енергокомпанія «Укренерго».



З 00:00 до 9:00 та з 23:00 до 24:00 відключатимуть дві черги споживачів, з 9:00 до 23:00 — три черги. Чотири черги, як було останнім часом, особливо під час вечірнього піка, не планують застосовувати.



Як повідомлялося, сьогодні, 17 липня, через несправність обладнання на двох енергооб'єктах з 8:00 до 22:00 застосовуються чотири черги відключень електроенергії в Києві та області, а також у Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.



В інших регіонах під час вечірнього піка, з 16:00 до 22:00, діють чотири черги відключень.



Як заявив 18 липня радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, ситуація в енергосистемі, яка ускладнилася через аномальну спеку в останні два тижні, почне покращуватися зі зниженням температури повітря, і з суботи, ймовірно, графіки відключень стануть м'якшими.