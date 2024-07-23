Внаслідок нічної атаки дронів у Севастополі вражена військова частина

Архівне фото території військової частини, згідно з відкритими даними «Яндекс. Карти»

Військова частина вражена внаслідок нічної атаки безпілотників в окупованому Севастополі. Про це повідомило російське видання ASTRA з посиланням на свої джерела.

За інформацією джерел ASTRA в екстрених службах окупованого регіону щонайменше один із 21 БПЛА, що атакували сьогодні вночі Севастополь, не був збитий і влучив у будівлю в/ч 65372 на Монастирському шосе. Про постраждалих невідомо.

Український Центр журналістських розслідувань раніше повідомляв, що в/ч 65372 — це окремий радіовузол особливого призначення ГРУ Генерального штабу Збройних Сил РФ. Як стверджує канал «Оперативний ЗСУ» з посиланням на осінтерів, ця ж частина була атакована 15 липня.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 23 липня, дрони атакували мис Фіолент у Севастополі, де росіяни часто розміщують пускові установки балістичних систем та батареї ППО. Окупаційна влада визнала пошкодження.

Раніше губернатор Краснодарського краю повідомив, що внаслідок атаки на порт «Кавказ» пошкоджено поромне судно, є загиблий та поранені з числа співробітників порту та членів екіпажу.