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СБУ оголосила про підозру екскерівникам Оленівської колонії

29 липня 2024, 12:50

СБУ оголосила про підозру екскерівникам Оленівської колонії

СБУ повідомила про підозру екскерівнику «Оленівської колонії», які причетні до загибелі полонених українських захисників. Про це у пресцентрі спецслужби повідомили сьогодні.

«Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох воєнних злочинців рф, які причетні до масового вбивства українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року», - йдеться у заяві СБУ.

Мова йде про колаборанта Сергія Євсюкова – ексочільника так званої «Волноваської колонії ДНР» у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – колаборанта Дмитра Нейолова.

Тоді унаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. При цьому 9 із них - через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 – отримали поранення.

Обидва фігуранти усвідомлювали про наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти «замінили на посадах». Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

У Генпрокуратурі вважають, що вже отримано достатньо доказів для повідомлення підозри начальнику так званої «Волноваської виправної колонії» та його першому заступнику у порушенні законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, в ООН засудили дії РФ та закликали притягнути винних до відповідальності. У ніч проти 29 липня 2022 року під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованні «ДНР» території.

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